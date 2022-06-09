Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den milletin önünde Kılıçdaroğlu'na 'alevi' özrü /09 Haziran 2022 15:36

Akşener'den milletin önünde Kılıçdaroğlu'na 'alevi' özrü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti. Oral, katıldığı bir YouTube kanalında, “Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye’deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye’nin yüzde 65’i yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.” demişti.

Oral açıklamasının devamında ise “Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil” diye konuşmuştu.
 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Oral’ın ifadelerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi. Sakarya’da vatandaşlara hitap eden Akşener, “Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.”

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