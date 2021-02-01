Akşener'den önemli KHK çıkışı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında katıldığı programda Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları hakkında sorularına cevap verdi. Akşener, soruya “İlk etapta beraat edenler derhal dönmeli.” cevabını verdi.





Toktaş’ın KHK mağdurlarının adeta açlığa mahkum edildiğini, son olarak belediyelerin deprem ve salgın yardımlarının dahi engellendiğini hatırlatınca Akşener, “Gittiğim yerlerde çok kişiyle karşılaştım. Beraat edip dönemeyen çok sayıda KHK’lı var. İlk etapta beraat eden KHK’lıların görevlerine döndürülmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.





“BERAAT EDENLERİN SORUNU ACİL ÇÖZÜLMELİ”





Akşener’in sözleri şöyle: “İlk etapta mahkemeden beraat alıp ne işine ne mesleğine dönmesine fırsat verilmemişlerinki çok acil çözülmelidir. Ondan sonra da hukuki bir, hukukun üstünlüğü, adalet sağlandığı dakikadan itibaren zaten bunların bakılması lazım. Adalet, artı hukukun üstünlüğü sağlandığı hepsi hâle yola girer. Beraat çok karşılaşıyorum. Beraat almış, kurumuna gitmediği gibi işini yapmasına da engel. Derhal bunun çok hızlı çözülmesi lazım. Şu hareketle çözülür.”





“MUHBİRLİK ÖNE KONULDU”





“Neden çözülmüyor?” sorusu üzerine Akşener, “Valla ben bilmiyorum ki!” cevabını verdi.





“Solcular da atıldı KHK’lılarla biliyorsunuz.” hatırlatması üzerine de Akşener, “Herkes atıldı. Bu ülkede öyle şeyler yaşandı ki. Muhbirlik öne konuldu. Sonra bu imzasız mektup işini, bir televizyon kanalında, o zaman Başbakan’dı Binali Bey, üç dört defa yapmayın şunu dedikten sonra, imzasız ihbar mektupları kabulden çıktı, ancak o araya kadar gitti insanlar.” değerlendirmesinde bulundu.