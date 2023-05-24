Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Özdağ açıklaması: Bizi rahatsız eden bir şey yok /24 Mayıs 2023 14:15

Akşener'den Özdağ açıklaması: Bizi rahatsız eden bir şey yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararıyla ilgili ilk yorum geldi. Akşener, "Ümit Bey'in gelmesinde sakınca yok, Muharrem Bey de gelsin. O mutabakat metninde bizi rahatsız eden bir şey yok" dedi.

SHABER3.COM

Türkiye pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre kala hareketli günler yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ'ın bu kararına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

Protokol imzalanmasından memnun olduğunu söyleyen Akşener, "Ümit Bey'in gelmesinde sakınca yok, Muharrem Bey de gelsin" şeklinde konuştu. Akşener ayrıca  "O mutabakat metninde bizi rahatsız eden bir şey yok" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Özdağ açıklaması: Bizi rahatsız eden... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:02