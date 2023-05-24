Akşener'den Özdağ açıklaması: Bizi rahatsız eden bir şey yok

Türkiye pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre kala hareketli günler yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.







Özdağ'ın bu kararına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.





Protokol imzalanmasından memnun olduğunu söyleyen Akşener, "Ümit Bey'in gelmesinde sakınca yok, Muharrem Bey de gelsin" şeklinde konuştu. Akşener ayrıca "O mutabakat metninde bizi rahatsız eden bir şey yok" dedi.

