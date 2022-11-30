Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den parti içine net mesaj: Yolculuğumuzda yerleri yok, asla olmayacak /30 Kasım 2022 12:09

Akşener'den parti içine net mesaj: Yolculuğumuzda yerleri yok, asla olmayacak

Akşener, 'İYİ’ler ailesinin, bu temel şiarına, uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır' dedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında parti içine mesaj gönderdi.

"Herkes bilmelidir ki; hiçbir kardeşimizin, bir diğerinin kalbini kırmaya, hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz, ya da vazgeçeceğimiz, tek bir dava arkadaşımız da yoktur" diyen Akşener, "Ammaa; üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete, İYİ’ler ailesinin, bu temel şiarına, uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır" ifadesini kullandı.

“O halde şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum: Benimle, bu kutlu mücadeleye, var mısınız?” diyen Akşener, “Nice engelleri aştığımız gibi, bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı, yıkıp geçmeye var mısınız? Benimle omuz omuza, iktidara yürümeye hazır mısınız?” diye sordu.
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