Meral Akşener'den Saadet Partili belediyeye destek

Saadet Parti'li Çanakçı Belediyesi'nin '5.HES cinayettir' isyanına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'dan destek geldi.





Giresun’un yaklaşık 6 bin 400 nüfuslu ilçesi Çanakçı’da yer alan ve Karadeniz’e dökülen Çanakçı Deresi’nin bölgede planlanan beşinci HES projesi nedeniyle yok edilecek olmasına Saadet Parti’li Çanakçı Belediyesi isyan etti. Belediyenin kamuoyuna yaptığı çağrıya CHP ve İYİ Parti'den destek geldi.





'YETER Kİ VİZYON OLSUN'





Çanakçı Belediyesi’nin 2 Haziran tarihli ‘5. HES cinayettir’ ifadelerini içeren paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletimizi doğa ile enerji arasında seçim yapmaya zorlamaktan artık vazgeçin. Enerji potansiyelimizi doğamızı koruyarak da arttırmamız mümkün. Türkiye’nin imkanları var, yeter ki vizyon olsun'' ifadelerini kullandı.





'MİLLET GELECEKTE SANTRAL Mİ YİYECEK?'





CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise, “Giresun Çanakçı Deresi, yeni HES projesiyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Derenin bir kısmı HES’ler yüzünden zaten yok olmuş durumda. Millet gelecekte santral mi yiyecek? Bu yapılanlar doğaya, insana zulümdür” dedi.





NE OLMUŞTU?





Çanakçı’nın Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım ise kentin ortasından geçen derenin üstüne yapılmak istenen 5. HES projesine geçtiğimiz gün tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesten destek isteyerek Kasım, “Bu çığlığın, bu sesin duyulması için vicdanlı yüreklerin sahip olduğunu umut etmekten başka bir yol da bulunmamakta maalesef” ifadelerini kullanmıştı.