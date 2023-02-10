Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den seçim çıkışı: 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum /10 Şubat 2023 14:30

Akşener'den seçim çıkışı: 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum

Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimle ilgili "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" dediğini aktardı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerden 72 saat sonra enkaz bölgesine gitti. 

Gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre bunun gerekçesini "Üç gün. Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet" diye açıklayan Akşener, "Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

Yetkinreport.com'da yayınlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Soruyoruz: Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular… Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor: '14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.'

Peki, ya erteleme? Anayasa’nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM’nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

Akşener Meclis’ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: 'Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.'

Depremin Erdoğan’ın seçim desteğine etkisi ne olur peki? Akşener susuyor ama Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'Buradan bir şamar yer' diye bir özet veriyor." 
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