Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den 'seçim kanunu' tepkisi: Az gelir az... Daha fazlasını getir /17 Mart 2022 19:35

Akşener'den 'seçim kanunu' tepkisi: Az gelir az... Daha fazlasını getir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’da; AKP ve MHP'nin hazırladığı Milletvekili Seçim Kanunu değişikliği ile ilgili “O kadar korktular ki, milimetrik hesaplarla sizin oylarınızı manipüle etmek için kanun çıkarmaya kalkıştılar. Ben de diyorum ki; az gelir az gelir! Sen milletin ferasetine inanmıyorsan daha fazlasını getir. Halep oradaysa arşın burada işte” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Aydın ziyareti kapsamında ikinci durağı İncirliova ilçesi oldu.

“TANSİYONLARINI ALT ÜST EDİYORSUNUZ"

Kendisine hediye edilen kasketi takan Akşener, “Hem bunu verdiniz, ağaların uykusu kaçacak. Yeni bir kanun daha çıkaracaklar. Yani böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz; muhteremlerin sinirlerini bozuyorsunuz. Sonra tansiyonlarını alt üst ediyorsunuz. Sonra olanlar kanunlar yoluyla kendilerine oluyor” dedi.

Akşener, zeytinlikleri maden projesine açılmasına izin veren düzenlemeye de tepki gösterdi. Akşener, “Yandaşlara para verebilmek için maden için zeytinlikleri sökme kararı aldılar. Bunların gerçekten dünyadan haberleri yok. 300 yıllık, 500 yıllık zeytinleri söküyorlar, madenler çıkıyor, otoyollar geçiyor, sonra o zeytinleri dikiyorlar. Bu tarımın her türlü alanına, tecrübesine, bilimine, üretimine, her şeyine aykırı” diye konuştu.

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA İŞTE"
AKP ve MHP'nin Seçim Kanunu değişikliği teklifi ile ilgili olarak da Akşener, şunları söyledi:

“O kadar korktular ki, milimetrik hesaplarla sizin oylarınızı manipüle etmek için kanun çıkarmaya kalkıştılar. Ben de diyorum ki; az gelir az gelir! Sen milletin ferasetine inanmıyorsan daha fazlasını getir. Halep oradaysa arşın burada işte. O seçimi beş tane yandaş için harcadıkları o paraların, siz verilmesi gerekirken onların cebine konulan sizin paralarınızın hesabını soracağız”
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