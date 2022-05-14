Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den 'seçim mesajı: 'Bir yıl kaldı, her şeyi değiştireceğiz' /14 Mayıs 2022 19:39

Akşener'den 'seçim mesajı: 'Bir yıl kaldı, her şeyi değiştireceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman Ermenek'teki tarihi Zeyve Pazarı’nda esnafla sohbetinde “Bir yıl kaldı seçime, çok az kaldı. Ondan sonra cümbür cemaat her şeyi değiştireceğiz” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman programı kapsamında Ermenek ilçesinde tarihi Zeyve Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve pazarcılarla sohbet etti.

Pazar alanındaki fahiş kira bedellerinden şikayet eden esnaf, satış yerlerini kaybetmekten duydukları endişeleri dile getirdi. Akşener, şunları söyledi:

"SEÇİME BİR YIL KALDI"
Biz sizleri dinleriz, bütün aldığımız bu bilhassa özel alanları önce ilgili bakanlıkları arıyorum burayı duymamışsınızdır belki diye iletiyorum, bu arada kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Cevap vermeyenler olduğu zaman alıyorum grup konuşmama koyuyorum, Türkiye duyuyor. Burayı mesire yeri olarak birçok insan biliyordur ama bu problemi şimdi Türkiye duyacak. Sonra döneceğiz bu konuyla ilgili araştırma önergeleri, soru önergeleri ile sürekli gündemde tutacağız.

Bütün bunlara rağmen hiçbir şey olmadığı zaman sonuçta bir yıl kaldı seçime, çok az kaldı. Ondan sonra cümbür cemaat her şeyi değiştireceğiz o ayrı bir şey ama seçim gününe kadar gerçek dertlerin üzerinden yürüyüp rekabeti onun üzerinde yapma kararlılığımız devam edecek. Sizden aldığımız çözüm önerilerini de söylüyoruz. Pandemi döneminde de çok dolaştım ben, çok şey öğrendim esnaftan. Çok makul şeyler söylüyorsunuz.”

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