Akşener, Kanal İstanbul konusunda, muhalefetin ödeme yapmama açıklamasına Erdoğan’ın verdiği "Söke söke alırlar" yorumuna cevap verdi. Akşener "Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için 'Boş konuşuyorlar, tahkim yoluyla o parayı söke söke alırlar' dedi. Bunu söyleyen bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Meğersem tahkimin avukatıymış. 'Sizden' dediği kim? milletin ta kendisi” dedi.





Akşener, birinin parayı 'söke söke' alacaksa, bu paranın Erdoğan'dan alınacağını dile getirdi ve AKP'li Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Şimdiden para biriktirsen iyi edersin" dedi.





Akşener, şöyle konuştu:







"EKVADOR VE HAİTİ'DE ÖRNEKLERİ VAR"





“Uluslararası hukukta 'tiksindirici borç' diye bir kavram var. Bu kavram dış borç alan ve milleti için harcamak yerine kendi için kullanana liderler için kullanılır. Danışmanlar ne yapacak acaba? Bir borcun tiksindirici borç olarak kabul edilmesi için 3 şart var. 1, borcu veren kişinin bilgilendirilmesi. 2, borcun halkın rızası dahilinde alınmamış olması. 3, borcun halkın menfaati için kullanılmaması.





Kanal İstanbul projesine dahil olmak isteyenleri bir kez daha uyarıyorum. Bu tiksindirici borcu milletimizden değil, Recep Tayyip Erdoğan'dan alacaksınız. Bizden kapik işlemez. Geçmişte Ekvador ve Haiti'de yaşanan benzer süreçlerin nasıl sonuçlandığını incelemenizde fayda var.





Onların tek derdi koltuklarını korumak ve 5'li çetenin kasasını doldurmak. Nitekim milletimiz ağır ekonomik krizle mücadele ederken maalesef sayın Erdoğan ve arkadaşları bambaşka hesapların peşinde.”





ERDOĞAN'A SERT SÖZLER: SÖMÜRGE VALİSİ





"Adeta bir sömürge valisi edasıyla abuk sabuk konuşarak sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun. Senin görevin milletin olanı söke söke alacakların yanında saf tutmak değil, bu milletin hakkını hukukunu söke söke almaktır. Aklını başına al, kendine gel."