Akşener'den tartışmalı ziyaret: Koray Aydın ile birlikte Kaplan'ın kasasını ziyaret etmiş

12punto'dan Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Erkan Yıldırım ziyarette Akşener'e şunları söyledi: “Düşük kârlarla satış yapıyoruz. Sayın Bakan Koray Bey de bilir. Kendisinin talimatlarıyla fiyatları minimuma çekmeye çalışıyoruz.”





Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Koray Aydın'ın esnaf ziyareti sırasında Ayhan Bora Kaplan dosyası şüphelisi Erkan Yıldırım'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.Ne olmuştu?Ayhan Bora Kaplan dosyasında “şüpheli” olarak yer alan Erkan Yıldırım, 13 Ekim 2021’de İYİ Parti grup toplantısına katılıp “sanayicilerle” ilgili konuşma yapmıştı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Yıldırım’ı “Bu hafta milletin kürsüsünde bir sanayici kardeşimizi misafir ediyoruz. Erkan Yıldırım aramızda… Buyurun, Erkan kardeşim söz de kürsü de sizindir” diyerek kürsüye davet etmişti. Akşener bu kişinin Ayhan Bora Kaplan dosyası davası şüphelisi olduğunu ortaya çıkaran gazeteciler Ersin Eroğlu ve Özlem Gürses'ten şikayetçi olmuştu.Akşener'in avukatının sunduğu dilekçede olayın sorumlusu olarak Gürhan Kocaman, Yetkin Öztürk ve Koray Aydın işaret edilmişti.Şikayet dilekçesinde Erkan Yıldırım'ın dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın teklifi üzerine kürsüye çıkarıldığı belirtilmişti.Akşener'in iddiasıyla ilgili 12punto'ya konuşan Koray Aydın grup toplantısında konuşacak kişinin genel başkanlık makamı, özel kalem müdürlüğü ve protokol müdürlüğünün planlaması ve genel başkanın onayıyla belirlendiğini söylemişti. Koray Aydın Erkan Yıldırım'ın tanımadığını belirtmişti.