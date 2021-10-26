Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması /26 Ekim 2021 21:59

Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacaklarını söyledi.

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Evrensel'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Akşener, Karar TV'de katıldığı programda, cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını dile getirerek, "Parlamenter sisteme hızlı bir şekilde geçilecek. Sistemde bir Cumhurbaşkanı olacak. Bir başkan yardımcısı olabilir. O da başbakan gibi çalışabilir. Seçilen Cumhurbaşkanı da tekrar seçilmesine gerek yok" dedi.

"TEK VE ORTAK ADAYLA GİDİLMESİNİ ÖNERİYORUM"

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar 'o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi' diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz."
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