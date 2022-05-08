Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den yeni 'cumhurbaşkanı' açıklaması /08 Mayıs 2022 20:26

Akşener'den yeni 'cumhurbaşkanı' açıklaması

Partisinin Anneler Günü etkinliğinde söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de konuştu. "Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorsa." diyen Akşener, sözleri şöyle sürdürdü: Liyakatsizliklere rağmen umutla geleceğe yürüyorsa İYİ Parti’nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nın bugün Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, “Bugün, geleceğimizi inşa edecek annelerimiz, kadınlarımız için buradayız. Tüm annelerin ellerinden öpüyor ve günü kutluyorum. Sayın Genel Başkan’ımızla, liderimizle ülke çiçek açacak. Liderimizi başbakan yapmaya söz veriyor muyuz” diye konuştu.

Akşener ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Meclis’te grubu olan, kurulur kurulmaz seçime sokmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir iradeyle seçime giren ve grup kuran bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Sizler olmasaydınız; sizler eşlerinize, evlatlarınıza ‘Yürü, arkandayım’ demeseydiniz, sizler bizzat bu hareketin içinde olmasaydınız Türkiye bugün nasıl bir yerde olurdu düşünün. Bu partinin kuruluşunun sağlamamış olsaydınız; eşinizi, evladınızı, çocuklarınızı yüreklendirmemiş olsaydınız, her türlü hakarete, iftiraya, tehdide rağmen dimdik elif gibi durmasaydınız ve ‘Biz elifiz, sadece Allah’ın önünde ve bu aziz milletin önünde eğiliriz’ demeseydiniz ve sizi korkutmak isteyenlere ‘Hadi oradan’ demeseydiniz bugün Türkiye neleri konuşuyor olacaktı? Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyorsa; her türlü zorluğa, yanlışlığa, iftiraya, hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve geleceğe dair kayırmacılıklara, liyakatsizliklere rağmen umutla geleceğe yürüyorsa İYİ Parti’nin kuruluşuna, kadınlarına, gençlerine, yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Siz, bir şeyi değiştirdiniz, yani İYİ Parti’yi kurdunuz ve Türkiye’de her şeyi değiştirdiniz.
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