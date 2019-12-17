Akşener'e ABD'li isimden ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İYİ Parti’den yapılan açıklamada Akşener ile Satterfield’ın, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Akşener’in makamında gerçekleşen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü ifade edildi.





Satterfield geçen hafta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.





Akşener daha sonra ise kendisini ziyaret eden YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.