Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e büyük şok: Başdanışmanı şehir şehir dolaşıp Erdoğan'a oy isteyecek /17 Kasım 2022 11:17

Akşener'e büyük şok: Başdanışmanı şehir şehir dolaşıp Erdoğan'a oy isteyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı olarak görev yapan Murat Çuhadar, fikir ayrılıklarını öne sürerek partiden istifa etti. Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak AKP ve Erdoğan'a destek çalışmaları başlatacak.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüten Murat Çuhadar, kısa bir süre önce parti ile politik fikir ayrılıkları yaşadığını belirterek görevinden istifa etti. Çuhadur, Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.

ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞACAK
Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan'a destek çalışmaları başlatacak.

15 TEMMUZ'DA ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR YAPMIŞTI
Yaşam Koçluğu konusunda uluslararası ödülleri ve birçok ünlünün koçluğunu yapan Çuhadar, 15 Temmuz sürecinde de yurt genelinde önemli organizasyonları yönetmişti. Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi.
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