Akşener'e PKK cevabı: HDP, tam da halkın içine konumlanmıştır

İyi Parti lideri Meral Akşener'in HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdığını açıklamasıyla siyasette yeni bir polemik başladı. Akşener'in çıkışına, partisinin grup toplantısında karşılık veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





“Yarın 4 Kasım. Partimize yönelik siyasi darbenin 5’inci yıl dönümü. Bizler eşit ve ortak bir yaşamı kurmakta ısrar ediyoruz. Bu ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sabah geçmiş dönem Adıyaman Milletvekilimiz Behçet Yıldırım gözaltına alındı. Evi tarumar edildi. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama HDP’nin inadı da sürüyor. Biz bu yolda kararlılıkla yürüyoruz. Bu ülkeye yeni bir başlangıcın yolunu açmaya aday en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar, iktidarın güvenli bölgesine sığınıyor. Bu gölgenin herhangi bir güven sağlayacak gücü kalmadı. İktidar, halkın desteğini bir bütün olarak kaydediyor.”





İKTİDARIN GÖLGESİ KURTARICI OLSAYDI…





“HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin yani bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. İktidarın gölgesi kurtarıcı olsaydı bu iktidarı kurtarırdı. Oysa iktidar her gün kaybediyor. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”