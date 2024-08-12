Akşener'e şok suçlama: 'Nedenini sorma, adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin kurucusu ve önceki genel başkanı Meral Akşener'e ilişkin çok konuşulacak bir iddiada bulundu.



"BuKanal” isimli YouTube kanalında Mine Özbek’in konuğu olan Özdağ, gündemdeki çeşitli konulara açıklamalar yaparken 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuştu.



2018 genel seçimlerinden bir ay önce Meral Akşener'in danışmanlarından olan anket şirketi sahibi ile görüşmesini aktaran Özdağ, seçime bir ay kala Akşener'in danışmanının kendisini 'dinlenilemeyen' bir odaya götürüp "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediğini açıkladı.



Özdağ’ın Meral Akşener'in danışmanı ile ilgili çarpıcı iddiası sosyal medyada gündem haline geldi. Akşener'in iddiaya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.



