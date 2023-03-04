Akşener'i Cihan paçacı karşıladı, bunun anlamı ne?

Akşener'den kritik toplantı sonrası açıklama: 'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir'Akşener'den kritik toplantı sonrası açıklama: 'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir'









Habertürk'ten Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.“Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, ‘dürüst değil mi?’ diye soruyoruz, ‘dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu?’ diyoruz ‘var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var”