'Akşener'i hedef aldı' denilen Cumhuriyet'ten yeni açıklama

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan başyazıda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı altılı masaya yönelik 3 Şubat'ta yapılan çağrıyla ilgili yeni bir açıklamada bulunuldu.



Bahsi geçen çağrının bazı basın organlarınca "Meral Akşener’i hedef aldılar" denilerek çarpıtıldığı ifade edilen başyazıda şunlar kaydedildi:



"(...) Oysa yazı tarihe geçmiştir. Ulusal çıkarları koruyan o yazıda hiçbir parti lideri hedef alınmamıştır.



Yazıda açıkça 'Hangi siyasi parti lideri olursa olsun, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi öncesinde, masayı kişisel siyasi beklentileriyle dağıtma girişiminde bulunan tarih karşısında sorumludur' denilmiştir.



Nitekim Sayın Akşener de 1 Şubat tarihinde Meclis’te yaptığı konuşmada 'Ferasetle, feragatle, fedakârlıkla kurduğumuz bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada, şahsi hırsa, koltuk hesabına feda edilemez' demişti.



Başyazı Sayın Akşener’in yaptığı bu uyarıyla örtüşmektedir.



Tekrar ediyoruz: Masayı şu ya da bu nedenlerle dağıtan kim olursa olsun Türk siyasal tarihine sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi olarak geçecektir."