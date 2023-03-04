Samanyolu Haber /Politika / Akşener'in altılı masadan çekilmesi dünya basınında /04 Mart 2023 11:30

Akşener'in altılı masadan çekilmesi dünya basınında

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı buldu. Yabancı medya, son gelişmelerin Erdoğan'ın lehine olabileceği yorumunu yaptı.

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Financial Times: "Seçimlere kısa süre kala kaos"

Ülkenin altı muhalefet partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için aylardır ortak bir aday üzerinde müzakerede bulunduğunun altını çizen Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday konusunda anlaşmazlık yaşanmasını kısa süre sonra yapılacak seçimler öncesi bir "kaos"a benzetti.

İYİ Parti'yi ülkenin ikinci en büyük muhalefet partisi olarak tanımlayan gazete, lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ın karşısına yeni adaylar çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve 6'lı masanın bunu yapmayarak "halkın iradesini temsil etme becerisini kaybettiğini" sözlerini hatırlattı ve Millet İttifakı'nın bozulmasının Erdoğan'ın lehine olduğunu vurguladı.

Politico: "Erdoğan'a karşı aday konusunda anlaşamadılar"

Politico, patlak veren anlaşmazlığı 20 yıllık Erdoğan iktidarının ardından çok çekişmeli beklenen seçimler öncesi yaşanan "gerilim" olarak niteledi ve muhalefetin Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda anlaşamadığı yorumunu yaptı.

Partilerin ilerleyen günlerde anlaşmazlığı aşamamaları halinde bunun kötü ekonomik gidişat, yüksek enflasyon ve son olarak deprem felaketi nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Erdoğan'ın lehine bir durum yaratabileceğini yazdı.

Al Jazeera

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "ittifakın milli iradeyi yansıtmadığı" açıklamasını manşete çeken Katar merkezli El Cezire, sağcı partinin seçimlerden önce "masadan kalkacağının güçlü bir sinyalini verdiğini" yazdı.

Akşener'in tutumunun muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabiliceği yorumunu yapan haber kanalı, Türkiye'deki muhalefetin 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere büyük şehir belediyelerinin kontrolünü AK Parti'den almayı başarmasından bu yana daha yakın bir işbirliği yürüttüğüne dikkat çekti.

Wall Street Journal: "Erdoğan'a potansiyel destek"

Wall Street Journal ise muhalefet içinde yaşanan anlaşmazlığı okurlarına "Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde potansiyel bir destek verdi" cümlesi ile aktardı.

Gazete, Akşener'in kararı nedeniyle mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine son vermeye kararlı altı partili koalisyonun en büyük ikinci üyesinin saf dışı kaldığının altını çizdi.
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