Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in ardından Özdağ'a da tehdit: Bu iyi günleriniz! /25 Kasım 2022 14:55

Akşener'in ardından Özdağ'a da tehdit: Bu iyi günleriniz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Karkamış'ta bir grup tarafından protesto edilmesine değinerek, "Daha dur bu iyi günleriniz" dedi. Erdoğan daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik provokasyonun ardından benzer cümleler kullanmıştı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında konuştu.

ÖZDAĞ'IN KARKAMIŞ ZİYARETİ: 'BU DAHA İYİ GÜNLERİNİZ'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesine ziyareti esnasında protesto edilmesini değerlendiren Erdoğan, "Particiklerden bir tanesi dün Gaziantep, oradan Karkamış'a geçmiş. Kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca, ferasetiyle konuşur benim halkım, bugün bunun yeri değil, belediye başkanı dün buraya geldi, siz de siyaset yapmayın deyip kovdular. O da dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz" dedi. 

NE OLMUŞTU?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün, roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun hayatını kaybettiği Karkamış ilçesine ziyarette bulunmuştu. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ, konuştuğu sırada bir grup tarafından protesto edilmişti.

Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki göstermiş, bu kişilere partililer karşılık vermişti. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etmişti.

"SÜLEYMAN’IN PROVOKATÖRLERİNİN CANI CEHENNEME” 
Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, 'bugün acımızı paylaşın, bugün açıklama yapmayın' diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın!” demişti.

"GELİN HANIM" POLEMİĞİ
Erdoğan daha önce de Meral Akşener için benzer ifadeler kullanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Mayıs 2021'de Rize'de provokasyon girişimiyle karşılaşan Meral Akşener'e "Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler" ifadelerini kullanmıştı. 
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