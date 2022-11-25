Akşener'in ardından Özdağ'a da tehdit: Bu iyi günleriniz!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında konuştu.







ÖZDAĞ'IN KARKAMIŞ ZİYARETİ: 'BU DAHA İYİ GÜNLERİNİZ'



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesine ziyareti esnasında protesto edilmesini değerlendiren Erdoğan, "Particiklerden bir tanesi dün Gaziantep, oradan Karkamış'a geçmiş. Kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca, ferasetiyle konuşur benim halkım, bugün bunun yeri değil, belediye başkanı dün buraya geldi, siz de siyaset yapmayın deyip kovdular. O da dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz" dedi.





NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün, roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun hayatını kaybettiği Karkamış ilçesine ziyarette bulunmuştu. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ, konuştuğu sırada bir grup tarafından protesto edilmişti.





Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki göstermiş, bu kişilere partililer karşılık vermişti. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulunmuştu.





İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etmişti.







"SÜLEYMAN’IN PROVOKATÖRLERİNİN CANI CEHENNEME”

Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” ifadelerini kullanmıştı.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, 'bugün acımızı paylaşın, bugün açıklama yapmayın' diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın!” demişti.





"GELİN HANIM" POLEMİĞİ