Samanyolu Haber /Gündem / 'Akşener'in benzetmesi AKP'nin ayarını bozdu' /24 Mayıs 2022 09:26

'Akşener'in benzetmesi AKP'nin ayarını bozdu'

Gazeteci Mehmet Tezkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı 'Abdülhamid' benzetmesinin iktidarın ayarını bozduğunu söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var, İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" şeklindeki ifadesi, siyasetin gündemine oturdu.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bahsi geçen sözleri yorumladığı yazısında "Bu benzetme ayar mayar bırakmadı. Asap bozduğu meydanda" dedi. Ardından şunları kaydetti:

"Erdoğan ertesi gün partisinin düzenlediği gençlik şöleninde sıcağı sıcağına cevap verdi. O da dedi ki: 'Abdülhamid Sultan’a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım; 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid’e hakaret haddini aşmaktır. Ve bu haddini aşanlara bu millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim.'

Erdoğan kasıtlı mı yaptı, bilgi eksikliğinden mi yaptı, bu hurafeye inandığı için mi söyledi çözemedim ama Osmanlı Abdülhamid zamanında bir karış toprak kaybetmedi sözü gündeme damgasını vurdu. (...)"
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