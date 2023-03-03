Akşener'in çıkışına bir cevap da Saadet'den

Toplantı sonrası Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.







"ÜLKEMİZİN UMUTSUZLUĞA KAPILMASINA GEREK YOK"

Akşener'in açıklamalarının ardından Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.