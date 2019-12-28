Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in danışmanı Gazeteci Murat İde saldırıya uğradı /28 Aralık 2019 15:48

Akşener'in danışmanı Gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı, KRT TV programcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde evinin önünde saldırıya uğradı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı, KRT TV programcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde evinin önünde saldırıya uğradı.

Olaya ilişkin açıklama yapan KRT TV yönetiminden Serdar Akinan iddiayı doğruladı ve şu paylaşımı yaptı:

“Merak Akşener’in basın danışmanı, krtkulturtv program yapımcısı Murat İde saldırıya uğradı. Kalabalık bir grup İde’yi evinin önünde darp etmeye kalktı. Ruhsatlı silahını çeken arkadaşımız başıbozukları dağıtmış. Saldırının kaynağı belli. Korkutamazsınız.”
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