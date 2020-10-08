Akşener'in danışmanı gözaltına alındı: Ama hakikaten ayıp oluyor

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 5 yıl önceki bir yazısı nedeniyle Giresun'da gözaltına alındı.







İde "Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Hakikaten ayıp oluyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.





Gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyuran İde "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.



