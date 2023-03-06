Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş' önerisi hukuken mümkün mü?

İYİ Parti’den yapılan “Ekrem İmamoğlu ev Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” önerisi ardından siyasetin gündemi hareketlendi. Akşener’in, bugün gerçekleştirilecek Millet İttifakı toplantısına katılacağı belirtildi. Söz konusu formülün hukuken mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, anayasa hukukçusu ve CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu yanıtladı.







Halktv.com.tr’den Can Coşkun’un haberine göre Kaboğlu, bu formülün bazı koşullarla gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.





Can Coşkun, Kaboğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:





Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.





Kaboğlu'na göre İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na "geç" atanmaları da bir formül olarak düşünebilir. Zira bu seçimden 10 ay sonra yerel seçimler var...





Özetle; 10 ay sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine atanacakları konusunda şimdiden bir vaat verilirse bu uygulanabilir.







Diğer tek çözüm ise yasal değişiklik ile hem belediye hem de Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını beraber yürütebilmek...