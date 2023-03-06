Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisine Saray'dan ilk itiraz /06 Mart 2023 16:07

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisine Saray'dan ilk itiraz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' önerisiyle masaya dönmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan'dan itiraz geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşme noktasına gelirken iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği ve seçimin kazanılması durumunda geniş yetkilerle bu görevi yürütecekleri belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine ilişkin tepki gösterdi.

Oğan Twitter’dan şu mesajı paylaştı: 

 “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.”


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