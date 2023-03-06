Akşener'in masaya geri dönüşünün perde arkası

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 3 Mart’ta yaptığı toplantının ardından Ankara’da baş döndürücü bir dört gün yaşandı.







Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Akşener’in “Masadan ayrıldı” yorumlarına neden olan çıkışına değinilmeyen açıklama “Masa 5’li devam edecek” değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Ancak edinilen bilgiye göre krizi çözmek için Ankara’da çok hızlı bir trafik yaşandı.





CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile partiden iki genel başkan yardımcısı krizin aşılması için çalıştı ve İYİ Parti'yle temasa geçildi. İYİ Partili kurmaylarla birlikte, Meral Akşener'in isimlerini gündeme getirdiği İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması formülü şekillenmeye başlandı.





İYİ Parti'yle temasın ardından CHP'li kurmayların Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bu formüle CHP lideri de sıcak baktı. CHP lideri önce İmamoğlu ve Yavaş ile konuştu, daha sonra bu öneriyi Millet İttifakı bileşenleri Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti Genel Başkanları ile paylaştı. Liderlerin yaklaşımı olumsuz olmayınca Akşener’le yeniden temas için çalışma başlatıldı.





GÖRÜŞME PAZAR GECESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara’ya gelen İmamoğlu, görüşme sonrası İstanbul’a geri dönmüştü. Ancak bu gelişme üzerine yeniden Ankara’ya doğru yola çıktı. Bu arada CHP ve İYİ Parti heyetleri arasında da temaslar hızlandı. Akşener ile ilk görüşmeyi de iki belediye başkanı yaptı.





Edinilen bilgiye göre Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş ile görüşmesi pazar gecesi gerçekleşti. Akşener, belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak icracı görevler üstlenmelerinden memnuniyet duyacağını söyledi.





Akşener daha sonra formülü parti yöneticileriyle bir kez daha değerlendirmek için süre istedi. Bugün öğlene karar da bu görüşmeler gerçekleştirildi.





En son belediye başkanları bugün saat 13.30’da bir kez daha İYİ Parti’ye giderek Akşener ile görüştü. Akşener belediye başkanları ile yaptığı bu görüşmenin ardından önce CHP lideri ile bir araya geldi, daha sonra Millet İttifakı toplantısına katılmak için Saadet Partisi’ne gitti.