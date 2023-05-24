''Akşener'in ne dediği, 28 Mayıs'tan sonra daha net anlaşılacak''

HDP İÇİN 'TANZİM' YAPANLAR'





Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24-25 Haziran'da düzenlenecek olağan kongreyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Akşener, Habertürk TV yayınında "Daha yüksek bir oy olmamız gerekiyordu. Bu benim sorumluluğumdadır. Sorumluluk bana aittir, başarı olarak kabul ediliyorsa herkesindir. Başarısızlık bana aittir. İtirazı olarak arkadaşlarımız bir araya gelinir, aday çıkarılır, yarışılır. Ben de elbette adayım tabii ki" ifadesini kullanmıştı."Tanıdığım kadarıyla Meral Akşener 'bilgiye' dayalı olmadan konuşmaz. 'İtirazı olanlar aday çıkarsın' diye de cümle kurmaz. Ankara'nın siyaset koridorlarını yakından takip eden isimler de benim gibi düşünüyor. Ofislerde değil de arenada konuşulacak dönemin yaklaştığını söylüyorlar" diyen Erkin, şöyle devam etti:"Birisi dedi ki:'Cumhur İttifakı, HDP-PKK üzerinden CHP'yi sıkıştırdı ama seçmen tabanı anlamında sıkıştırılan İYİ Parti'ydi. Çünkü; milliyetçi damarın daha güçlü olduğu zemin orasıydı. Bir de 2-6 Mart masa süreci yaşandı. Bu sıkıştırılmışlığa rağmen ‘kemik oyumuzu' aldık dedi. Akşener'in kongrede de yapacağı konuşmanın şifrelerini canlı yayında çözmüş olduk.'O konuştuğum 'koridorcu' Meral Akşener'in şu değerlendirmesinin altını çizdi ve 'sıkıştırılmışlığı' daha da açtı: '(Akşener) Komplo anlamında söylemiyorum, HDP'yi tanzim etmeye kalkışan kişilerin, ısrarlı bir şekilde anahtar, kilit her neyse HDP'nin olması gerektiğini çekiçle vura vura götürdüler işi. HDP'nin Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından PKK ile özdeşleştirip bu defa bizim kafamızda çekiç olarak kullanılması.'Başka bir 'koridorcu' da şu tespiti yaptı:'Kongreler partilerin ana siyaset omurgasına yön verir. İzlemekte fayda var. Akşener o kongrede yapacağı konuşmada önümüzdeki yerel seçimleri de etkileyebilecek açıklama yapar mı? Dengeleri değiştirir mi? Bunu göreceğiz.'Akşener'in 'masa vurgusunu' da masaya yatırmakta fayda var.'… Masadaki mevzu da partimizin bilgisi dahilinde, sonraki aşama da parti yöneticilerimizin bilgisi dahilinde. Yani ben kafama göre takılmadım. Bundan dolayı problem yaşadıysa partimiz. Bütün bunları kendi iç bünyemizde konuşacağız. Cumhurbaşkanlığını aldığımız halde de bunlar olacak. (Meral Akşener/Habertürk TV/22 Mayıs 2023)'Bu mesaj çok net değil mi?Hatırlayın:'Altılı Masa'yla görüş ayrılığına düşen Akşener, 3 Mart'ta partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyledi sonrasında da ara formülle tekrar birliktelik sağlandı. İşte o masaya sert eleştiri ve sonrasında da dönüşle ilgili Akşener kararların parti yönetimiyle alındığı vurgusu yaptı. Bunu da kongre sürecinde yapacağı konuşmada ya da rakip olarak aday olan kişinin ağzından duyacağız notunu düşmekte fayda var.Diğer bir konu…'… Türkiye'de bir insan kitlesi var ki, sayısı çok değil. Onlar da beğendikleri siyasi partileri, herkesi mecbur bırakmak istiyor. Bu dönem beğendikleri parti HDP'ydi. Daha önce sayın Erdoğan'ı tanzim etmeye kalkıştılar. Sayın Erdoğan onları kapının önüne koydu. Millet İttifakının Meclisteki sayısı HDP ile tamamlansın istediler. Bunların anlamı şu; halkı tanımıyorlar, insanları bilmiyorlar.'İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurduğu bu cümleler, 28 Mayıs sonrasında daha net anlaşılacak. Çünkü; Akşener şifreli değil net konuşacak! Kendisine yönelik 'linç' kampanyasının içinde olanları anlatacak. Bir cümlenin daha altını çizeceğim: '… Daha önce sayın Erdoğan'ı tanzim etmeye kalkıştılar. Sayın Erdoğan onları kapının önüne koydu.' (...)"