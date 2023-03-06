İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklamalar

Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla başlayan kriz çözüldü. CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin görüşmesine dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. 14.00'te toplanması gereken 5'li masa toplantısı da bu görüşmenin sonucunun beklenmesi için 15.00'e ertelendi. İki belediye başkanının ziyaretiyle Akşener'i masaya döndürmenin formülü de netleşti.







İMAMOĞLU: DUYGULARIMIZI AKTARDIK

İmamoğlu, görüşmeden sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ile bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Türkiyemizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın stratejisinin önemli olduğunun bilincindeyiz. Buna binaen buradayız. Duygularımızı paylaştık" ifadeleri kullandı.





YAVAŞ: MASADA OLANLARI SEYRETME İMKANIMIZ YOK

Yavaş ise şunları söyledi:







"Biz Millet İttifakı belediye başkanlarıyız. Masada olanları seyretme imkanımız yok. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Deprem felaketinden sonra yaraları saracak şekilde, tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, genel başkana ilettik. Değerlendirecekler."





AYRINTILARI KÜRŞAD ZORLU AÇIKLADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ziyaret sonrası şunları söyledi:





"13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından Genel Başkanımız, daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeve ile bir müzakere sürecini yürütmüş, bu noktaya gelinmiştir.





Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinci ile hareket eden sayın genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda; milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneri ile millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.





Millet İttifakı'nın iş birliği ile başarı yakalamış büyükşehir belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."





YAVAŞ VE İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Millet İttifakı toplantısının yapılacağı Saadet Partisi’ne geldi.





BELEDİYE BAŞKANLARI İLE AKŞENER ARASINDA GÖRÜŞME YAPILAMAMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu ve Yavaş’ın daha önce de Akşener ile görüşme yapması gündeme gelmişti. CHP tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur” denilmişti. Buna karşılık İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise böyle bir görüşme talebinin bulunmadığını söylemişti. (DUVAR)