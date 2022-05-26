Ekonomik dar boğaz nedeniyle İngiltere'de demiryolu işçilerinin grev kararı aldığı belirtildi.





41 bin işçiyi kapsayan grev için henüz tarih açıklanmadığı ifade edilirken, çalışanların ücret zammı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tazminatların ödenmesi gibi taleplerde bulunduğu aktarıldı.







Evrensel'de yer alan ve Arif Bektaş imzası taşıyan habere göre yaklaşık 30 yıl önce özelleştirilen İngiltere demir yollarında işçiler grev kararı aldı. 41 bin işçiyi kapsayan grev tarihleri henüz açıklanmazken, Demiryolları Sendikası (RMT) “Gerekirse bir yıl boyunca greve gideceğiz, şirketlerin her biri teker teker masaya oturmalı ve taleplerimizi kabul etmelidir. Aksi takdirde ülke felç olacak” açıklaması yaptı. yaklaşık 30 yıl önce özelleştirilen İngiltere demir yollarında işçiler grev kararı aldı. 41 bin işçiyi kapsayan grev tarihleri henüz açıklanmazken, Demiryolları Sendikası (RMT) “Gerekirse bir yıl boyunca greve gideceğiz, şirketlerin her biri teker teker masaya oturmalı ve taleplerimizi kabul etmelidir. Aksi takdirde ülke felç olacak” açıklaması yaptı.

EZİCİ ÇOĞUNLUK "EVET" DEDİ





RMT üyesi işçiler, enflasyon ve hayat pahalılığına bağlı olarak yeterli oranda ücret zammı, bütün işçilere iş garantisi verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tazminatların ödenmesi gibi taleplerde bulunuyor.15 ayrı şirkette çalışan toplam 41 bin işçiyi ilgilendiren grev oylamasına işçilerin yüzde 71’i katıldı. Grev oylamasına katılan işçilerin yüzde 89’u greve “Evet” oyu verirken, sadece yüzde 11’i “Hayır” dedi.Demir yollarının özelleştirilmesi sürecinin 1994 yılında başlayıp 1997 yılında tamamlandı. Özelleştirme ile birlikte ulusal çapta greve çıkmak da işçiler için zorlaşmıştı. Çünkü her firmada ayrı bir grev oylaması yapmak gerekiyor. RMT, 15 firmada ayrı ayrı grev oylaması başlattı ve bu firmaların sadece birinde işçiler grevden yana oy kullanmadı.