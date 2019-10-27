Samanyolu Haber /Gündem / Aktivist yazar Nurcan Kaya yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı /27 Ekim 2019 11:25

Aktivist yazar Nurcan Kaya yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı

Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ile suçlandığını söyledi.

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Aynı zamanda Diyarbakır Barosuna kayıtlı bir avukat olan Nurcan Kaya, yurt dışından döner dönmez, havalimanında gözaltına alındığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Havalimaninda gözaltına alınıyorum. Hakkımda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikten tutuklama kararı varmış. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı.” dedi.
 
Gazeteci Hasan Cemal, meslektaşının gözaltına alındığı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İnsan Hakları Savunucusu Tuna Beklevic de yaptığı paylaşımla Kaya’ya destek verdi. Beklevic, ‘Gazeteci Nucan Kaya’ya karşı anlamsız gözaltı kararı yine hepimize görev yüklüyor. Çaresizce söyleneceğimize Nurcan hanımı gündemde tutarak onun mücadelesine ve direnişine katkı sağlamamızın daha değerli olduğunu düşünüyorum!’ ifadelerini kullandı

BARO’DAN AÇIKLAMA
Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın da Kaya ile ilgili şu paylaşımı yaptı, ‘Baromuzun Üyesi Avukat Nurcan Kaya İstanbul Havalimanında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alınmış. İyi bir insan hakları savunucusu olan Nurcan, olsa olsa halkların bir arada eşit ve özgür yaşanmasını teşvik ve talep eder. Derhal serbest bırakılmalıdır’
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