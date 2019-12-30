Samanyolu Haber /Dünya / Aktör Tom Hanks Yunan vatandaşı oldu /30 Aralık 2019 10:11

Aktör Tom Hanks Yunan vatandaşı oldu

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks Yunan vatandaşlığı aldı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Amerikalı aktöre vatandaşlık verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

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Yunan yasalarına göre ülkeye istisnai hizmeti dokunmuş ya da pasaport verilmesi kamu yararına olacağını düşünülen kişilere vatandaşlık verilebiliyor.

Tom Hanks, babası Bulgaristan kökenli olan eşi Rita Wilson ile Yunanistan'da sık sık tatil yapıyor.

Ünlü çift daha önce Yunan adalarında çekilen birçok filmin yönetmenliğini üstlendi.

Gelecek ay düzenlenecek Golden Globes töreninde ödül alması beklenen sinema dünyasının önemli isimlerinden Tom Hanks, halihazırda dört Golden Globes ile Amerikan Film Enstitüsü'nün hayat boyu başarı ödüllerini almıştı.
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