Aktrol Fatih Tezcan'a yakalama kararı

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci Fatih Tezcan hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yönelik sözleri nedeniyle işlem başlatıldı.







CHP'li Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan 'Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı' hakaret ve suçlamalarında Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.





?Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.







Savcılığın talebini değerlendiren Malatya Sulh Ceza Hakimliği, savunmasının alınması için Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.





Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine her fırsatta hakaret eden Fatih Tezcan hakkında, şikayetimiz üzerine yakalama kararı verildi. Kendisini sokakta görmek gibi bir talihsizlik yaşarsanız, yetkililere bir 'Alo' demenizi rica ediyorum" dedi.