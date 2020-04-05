Samanyolu Haber /Gündem / Aktrol rektörü yazdı: Seyredince hüngür hüngür ağladım /05 Nisan 2020 14:36

Aktrol rektörü yazdı: Seyredince hüngür hüngür ağladım

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla gündeme gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı'yı bugünkü köşesine taşıdı.

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Altaylı, "Önceki gün WhatsApp grubundaki arkadaşlarımdan birinin gönderdiği bir videoyu izledim.
Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ağladım. Gerçekten ağladım. Hüngür hüngür ağladım. O videoda ne vardı biliyor musunuz? Bir üniversitemizin rektörünün Instagram üzerinden yaptığı bir sohbetin kaydı. Anadolu Üniversitesi Rektörü’nün. İzledim. Sonra da ağladım. Uzun uzun. Bu ülke nasıl bu hale geldi diye." ifadesini kullandı. 

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yayında  Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'reis' demiş ve kadınlara yönelik saçma ifadeler kullanmıştı.

KOZA İPEK'E EL KOYMA KARARININ SÖZDE BİLİRKİŞİSİ VE DOLANDIRICI

Tayyip Erdoğan'a "Reis" diye hitap eden yandaş rektör Çomaklı, Koza İpek Holding hakkında hazırladığı raporda, "Bu kadar mükemmel bir muhasebe sistemi şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullanmış ve bu raporla 27 Ekim 2015'te Koza İpek Holding'in kayyım marifeti ile gasp edilmesinin arkasındaki birkaç isimden biri olmuştu.
Bu arada Çomaklı’nın 2007 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Soydan’ı Kırgızistan’dan araba getirme vaadiyle parasını alıp geri vermeyerek dolandırdığı, bu sebeple ağır cezada yargılanıp 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı da biliniyor. Karar sanık tarafından Yargıtay’a götürülürken Yargıtay, 2010’da zamanaşımı süresi dolduğu için mahkemenin kararını bozarak davayı düşürmüş, Çomaklı mahkemenin verdiği hapis ve para cezasından zamanaşımı sebebiyle kurtulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aktrol rektörü yazdı: Seyredince hüngür hüngür ağladım Sonraki Haber >>

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:43