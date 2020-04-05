Aktrol rektörü yazdı: Seyredince hüngür hüngür ağladım

Altaylı, "Önceki gün WhatsApp grubundaki arkadaşlarımdan birinin gönderdiği bir videoyu izledim.



Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ağladım. Gerçekten ağladım. Hüngür hüngür ağladım. O videoda ne vardı biliyor musunuz? Bir üniversitemizin rektörünün Instagram üzerinden yaptığı bir sohbetin kaydı. Anadolu Üniversitesi Rektörü’nün. İzledim. Sonra da ağladım. Uzun uzun. Bu ülke nasıl bu hale geldi diye." ifadesini kullandı.





Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'reis' demiş ve kadınlara yönelik saçma ifadeler kullanmıştı.







KOZA İPEK'E EL KOYMA KARARININ SÖZDE BİLİRKİŞİSİ VE DOLANDIRICI





Tayyip Erdoğan'a "Reis" diye hitap eden yandaş rektör Çomaklı, Koza İpek Holding hakkında hazırladığı raporda, "Bu kadar mükemmel bir muhasebe sistemi şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullanmış ve bu raporla 27 Ekim 2015'te Koza İpek Holding'in kayyım marifeti ile gasp edilmesinin arkasındaki birkaç isimden biri olmuştu.

Bu arada Çomaklı’nın 2007 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Soydan’ı Kırgızistan’dan araba getirme vaadiyle parasını alıp geri vermeyerek dolandırdığı, bu sebeple ağır cezada yargılanıp 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı da biliniyor. Karar sanık tarafından Yargıtay’a götürülürken Yargıtay, 2010’da zamanaşımı süresi dolduğu için mahkemenin kararını bozarak davayı düşürmüş, Çomaklı mahkemenin verdiği hapis ve para cezasından zamanaşımı sebebiyle kurtulmuştu.

