Aktrol sunucunun 5 yıla kadar hapsi istendi

Haberi okumadığını belirten Fatin Dağıstanlı, başlıktan yola çıkarak, “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” demişti. Akit TV’de gazete haberlerinin yorumlandığı programa Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da katılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Vakfı, Yenigün Haber Ajansı ve Işık Kansu suçtan zarar gören olarak yer aldı.







Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, iddianamede ifadesine yer verilen Dağıstanlı, sözlerinin yanlış lanse edildiğini, şiddeti tavsiye eden, çağrıştıran ifadeler içermediğini belirtti. Ancak iddianamede, Dağıstanlı’nın sözlerinde özle biçim arasındaki dengenin korunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:





“Sözlerin suç işlemeye tahrik etme suçunun unsuru olan etkili bir şiddet çağrısı olarak anlaşılabileceği, şüphelinin suç işleme kastı olmadığına dair savunmaları doğrultusunda suç işleme kastının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun mahkemenizce takdir edilmesi gerektiği, şüpheli hakkında atılı suçtan kamu davası açmaya yeter delil ve şüphe oluştuğu anlaşılmaktır.”





Dağıstanlı hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Suç, basın ve yayın yoluyla işlendiği için verilen ceza yarı oranında artırılabilecek. Bursa Baro Başkanlığı da dosyada şikayetçi olarak yer aldı. İlk duruşma Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Ocak 2021’de görülecek.