Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Aktrol Fatin Dağıstanlı Akit TV'de Cumhuriyet gazetesinin “Şeriat Çalıştayı” manşetini ekrana taşıyarak, “Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” ifadesini kullandı. Fatin Dağıstanlı ve konuğu Yeni Akit'in müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu arasında geçen diyalog şöyle gelişti:





Dağıstanlı: Şeriat çalıştayı, Işık Kansu yazıyor. Son dönemde Işık Kansu ilginç haberler ve yazılar yazıyor. Neredeyse tek başına Cumhuriyet gazetesini çıkarıyor gibi dersem yerinde olabilir. Ben içerisine bakmadım ama Cumhuriyet’te “Şeriat Çalıştayı” diye kocaman, ne kadar da büyük yazmışlar öyle değil mi? Bunu görünce bana yetti. Dedim ki Cumhuriyet bizi tuzağa çekiyor. Hadi gidelim. Madem Cumhuriyet şeriata savaş açtı, ee Milli Gazete’de orada duruyor. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım.





“EL BOMBASINA GEREK YOK…”





Karahasanoğlu: Aman yapmayın yanlış anlarlar aman.. El bombasına, şuna, buna gerek yok.





Dağıstanlı: Niye yanlış anlasınlar? Hayır, Cumhuriyet bizi davet ediyor, davet ediyor. “Şeriat Çalıştayı” diye manşet attıysanız siz birisini davet ediyorsunuz demektir. Aslında davet ettikleriyle kendisi aynı yerde. Yani şeriat diye suçladıklarıyla Cumhuriyet aynı yerde. Çünkü bunlar Milli Gazete gibi kaostan besleniyorlar. Kaostan beslendikleri için “Şeriat Çalıştayı” diye bize hedef gösteriyorlar. Biz bu oyuna gelir miyiz? Gelmeyiz.





Fatin Dağıstanlı AKP'nin sevdiği bir isim. Daha önce hukuksuzca el konan Bugün Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği'ne getirilen Dağıstanlı burada birkaç ay İpek ailesinin imkanlarından nemalanmıştı.