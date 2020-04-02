Aktrolün muhalifçilik oyunu tatsız bitti: 'Ankara Kuşu' gözaltında

Twitter’da Ankara Kuşu isimli yüksek takipçili ve yüksek etkileşimli twitter hesabını yönettiği belirtilen Oktay Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan gözaltı kararıyla Emniyet'e götürüldü. Kocaeli'de yerel gazetede çalışan Yaşar Gebze’deki evinde gözaltına alınırken yandaş medyada yer alan haberlere göre hakkında terör örgütü üyeliğinden işlem yapılıyor.





AKP ADINA TETİKÇİLİK YAPIYORDU, AKP'LİLERİ DE HEDEF ALINCA GÖZALTINA ALINDI





Gebze’de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu.

Oktay Yaşar ve Ankara Kuşu hesabı profil resmi olan baykuş







Oktay Yaşar’ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı uzun süre AKP yanlısı olarak muhalif kesimleri hedef göstermiş son zamanlarda da muhalif tavır sergilemeye başlamıştı. Ankara Kuşu hesabı kulis bilgiler vermesiyle biliniyordu.



