Al Arabiya'dan Türkiye askeriyle ilgili yeni Libya iddiası

Türk özel harekat birimlerinin Fayiz el Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçleri korumak amacıyla Trablus'a geldiği öne sürüldü.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Suudi Al Arabiya kanalı, Türk özel harekat güçlerinin General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) karşı savaşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerini korumak amacıyla Trablus'a gittiğini iddia etti.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerden bin 750 ÖSO mensubunun Libya'ya gönderildiğini öne sürdü.