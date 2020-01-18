Samanyolu Haber /Gündem / Al Arabiya'dan Türkiye askeriyle ilgili yeni Libya iddiası /18 Ocak 2020 12:51

Al Arabiya'dan Türkiye askeriyle ilgili yeni Libya iddiası

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile askeri bir anlaşma imzalayan Türkiye bu kapsamda ülkeye asker gönderme çalışmaları içindeyken Suudi Al Arabiya kanalından konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Türk özel harekat birimlerinin Fayiz el Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçleri korumak amacıyla Trablus'a geldiği öne sürüldü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suudi Al Arabiya kanalı, Türk özel harekat güçlerinin General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) karşı savaşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerini korumak amacıyla Trablus'a gittiğini iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerden bin 750 ÖSO mensubunun Libya'ya gönderildiğini öne sürdü.
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