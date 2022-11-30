Samanyolu Haber /Gündem / Al Jazeera: Rusya operasyonu önlemek için Suriye ve PKK/YPG ile anlaşmaya çalışıyor /30 Kasım 2022 10:52

Al Jazeera: Rusya operasyonu önlemek için Suriye ve PKK/YPG ile anlaşmaya çalışıyor

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik olası kara operasyonu gündemden düşmezken, Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera, operasyonla ilgili önemli bir haberi paylaştı. Türk yetkililere dayandırılan habere göre, Türkiye’nin talebi doğrultusunda Rusya, kara operasyonunu önlemek için Suriye güçleriyle PKK/YPG militanlarını Tel Rıfat bölgesinden çekilmeye ikna etmeye çalışıyor.

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TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik hava operasyonu uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Kara operasyonu sinyali veren Türkiye'nin, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat’tan çekilmesine yönelik bir anlaşma sağlaması için Rusya'ya talepte bulunduğu iddia edildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin talebini kabul eden Rusya, kara operasyonunu önlemek için Suriye güçlerinin yanı sıra PKK/YPG militanlarını da Tel Rıfat bölgesinden çekilmeye ikna etmeye çalışıyor. Al Jazeera'ye konuşan Türk yetkililer, Rusya'nın bir askeri operasyona alternatif olarak Türkiye'nin kuzey Suriye ile ilgili taleplerini karşılamaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin, PKK/YPG militanlarının da Menbic, Kobane veTel Rifat'tan çekilmesini istediği kaydedildi. Habere göre, Ankara ayrıca PKK/YPG yerine bazı sınır bölgelerinde Suriye askerlerinin konuşlanması fikrine açık olduğunu bildirdi.

‘RUSYA’YA SÜRE VERİLDİ’
Al Jazeera, Ankara'nın Moskova'ya taleplerinin karşılanması için süre verdiğini, aksi takdirde askeri operasyona start vereceğini bildirdiğini aktardı.

Londra merkezli Al-Araby al-Jadeed gazetesi ise Türkiye'nin kara harekatına hazırlanırken bir yandan da Suriye hükümetine destek veren Rusya'yla görüşmeleri sürdürdüğünü yazdı. Gazete, TSK'nın operasyonunun aşamalı olacağını ve ilk aşamada Tel Rifat'ı, daha sonra da Kobane ve Menbic'i kapsayacağını belirtti.

Rusya'nın ikna etmesi halinde Suriye güçlerinin Tel Rifat'tan çekileceği ve bölgeye Türkiye destekli Suriyeli grupların yerleşebileceği bilgisi de haberde yer aldı.


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