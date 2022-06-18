Samanyolu Haber /Gündem / Al Monitor: Suriye'de gruplar Türkiye'nin operasyonuna karşı birleşti /18 Haziran 2022 13:34

Al Monitor: Suriye'de gruplar Türkiye'nin operasyonuna karşı birleşti

Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini öne sürdü.

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Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından Arapça ve İngilizce yayın yapan ABD merkezli Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye'nin desteklediği grupların Türkiye'ye karşı birleştiğini iddia etti.

Mohammed Hardan imzalı habere göre, Rus birlikleri ile Suriye’deki gruplar bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adında bir merkez kurdu. Bu merkezin Halep’in kuzeyinde konuşlanan bir Rus askeri üssünde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin olası operasyonuna karşı birleşen grupların arasında YPG ve Fatemiyoun'un da olduğu iddia edildi.

Al-Monitor’da yer alan haberde, “Kuzey Yıldırım operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmek ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında terör örgütü YPG’ye destek sağlamak” denildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nden bir isim Al-Monitor’e açıklamalarda bulunarak “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” dedi.
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