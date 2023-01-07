Al Nassr'a giden Ronaldo için transfer itirafı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzalayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için Brezilya'dan bir transfer itirafı geldi. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Portekizli yıldıza Al Nassr'a transferinden önce teklife bulunduğunu söyledi.



Alves, "Ronaldo'ya Manchester United'dan aldığı maaşı ile aynı rakamı teklif ettik. Sözleşmesi 2 yıl olacaktı. 6-7 kez menajeri Jorge Mendes ile konuştum. Ama Al Nassr'ın teklifi 20 kat daha büyüktü" ifadelerini kullandı.



Alves, açıklamaları, "Kabul etmeyecegini bilerek teklifte bulundum. Sanınm, bunu dememem gerektiğini düşündüm. En iyi oyuncuları aramalıyız" diye tamamladı.



Al Nassrla sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi dışında çeşitli ülkelerden teklifler aldığını ve bunların arasında Brezilya'nın da bulunduğunu söylemişti.