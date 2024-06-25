Al sana tasarruf!

Maliye Bakanı Şimşek geçen ay İstanbul’daki Enflasyonla Mücadele Paneli’ne Mercedes S400’le gitmişti.
- Abdullah Erdem Cantimur: Bakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.
- İsmail İlhan Hatipoğlu: Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı.
- Osman Çelik: Bakan Yardımcısı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı.
- Zekeriya Kaya: Bakan Yardımcısı, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi.
- Selçuk Sevinç: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.
- Mustafa Koç: Strateji Geliştirme Başkanı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.
- Mert Özarar: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi
- Fatih Altınkayık: Personel Genel Müdürü, Türkşeker Yönetim Kurulu Üyesi.
- Bahar Özgün Yılmaz: Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü, Türk Eximbank Yönetim Kurul Üyesi.
- Serdar Ülker: Finansal Piyasalar
ve Kambiyo Genel Müdür
Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.
- Kerem Dönmez: Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Katılım Finans Kefalet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.
- Muhammet Faruk Aykut: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi.
- Ömer Karademir: Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
- Nazmi Zarifi Gürkan: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim
Kurulu Başkanı.
- Bekir Bayrakdar: Gelir İdaresi Başkanı, Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi, ASELSAN Yön. Kurulu Üyesi.
- Faruk Gözübüyük: Gelir İdaresi’nin Başkan Yardımcısı, İller Bankası
Denetim Kurulu Üyesi.
- Mehmet Arabacı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Zırhlı modelin fiyatı 30 milyon liraya çıkıyor.
BU MAKAM OTOMOBİLİNİN PARASIYLA 8 TOGG ALINIR
Bakan Şimşek’in 16 milyonluk Mercedes S400 otomobile binmesi sert şekilde eleştirildi. Bu otoya verilen parayla, kamuya 8 Togg alınabileceği yorumları yapıldı.