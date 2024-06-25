Al sana tasarruf!

Zırhlı modelin fiyatı 30 milyon liraya çıkıyor.





Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre vatandaştan tasarruf isteyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi tasarrufu da özveriyi de unuttu. 16 milyon lira değerinde S400 Mercedes makam aracına binen Şimşek, bürokratlar için yerli TOGG öneriyor. Şimşek’in makam arabasıyla ise 8 adet TOGG alınabiliyor. Bakanın 4 yardımcısı da çifte maaş alıyor. Üst düzey bürokratların tamamına yakını da yönetim kurulu üyelikleri ile birlikte çift maaşlı bulunuyor. Bakan yardımcıları ve bazı şirketlerin yönetim kurulunda yer alan isimlere çifte maaşın dışında yıllık kar payı da ödeniyor. Şimşek’in çift maaşlı bakan yardımcıları şöyle:Maliye Bakanı Şimşek geçen ay İstanbul’daki Enflasyonla Mücadele Paneli’ne Mercedes S400’le gitmişti.- Abdullah Erdem Cantimur: Bakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.- İsmail İlhan Hatipoğlu: Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı.- Osman Çelik: Bakan Yardımcısı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı.- Zekeriya Kaya: Bakan Yardımcısı, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi.- Selçuk Sevinç: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.- Mustafa Koç: Strateji Geliştirme Başkanı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.- Mert Özarar: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi- Fatih Altınkayık: Personel Genel Müdürü, Türkşeker Yönetim Kurulu Üyesi.- Bahar Özgün Yılmaz: Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü, Türk Eximbank Yönetim Kurul Üyesi.- Serdar Ülker: Finansal Piyasalarve Kambiyo Genel MüdürYardımcısı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.- Kerem Dönmez: Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Katılım Finans Kefalet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.- Muhammet Faruk Aykut: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi.- Ömer Karademir: Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili.- Nazmi Zarifi Gürkan: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri YönetimKurulu Başkanı.- Bekir Bayrakdar: Gelir İdaresi Başkanı, Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi, ASELSAN Yön. Kurulu Üyesi.- Faruk Gözübüyük: Gelir İdaresi’nin Başkan Yardımcısı, İller BankasıDenetim Kurulu Üyesi.- Mehmet Arabacı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.Bakan Şimşek’in 16 milyonluk Mercedes S400 otomobile binmesi sert şekilde eleştirildi. Bu otoya verilen parayla, kamuya 8 Togg alınabileceği yorumları yapıldı.