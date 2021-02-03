Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi /03 Şubat 2021 16:23

Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit eden suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle ifadesi alınan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenledi. 

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Nihayet! Genel Başkanımıza yönelik Hakaret ve Tehditlerinden ötürü, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi! Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız!” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan iddianameye göre Çakıcı'nın, kamu görevlisine hakaretten 1 yıldan 2 yıla kadar, tehditten de 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.


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