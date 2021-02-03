Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle ifadesi alınan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenledi.





Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Nihayet! Genel Başkanımıza yönelik Hakaret ve Tehditlerinden ötürü, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi! Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız!” ifadelerini kullandı.





Hazırlanan iddianameye göre Çakıcı'nın, kamu görevlisine hakaretten 1 yıldan 2 yıla kadar, tehditten de 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.







