Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı’nın arkadaşı öldürülmüştü: 17 kişi tutuklandı /15 Eylül 2024 14:31

Alaattin Çakıcı’nın arkadaşı öldürülmüştü: 17 kişi tutuklandı

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan Kemal Çağlar Temel'in 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı. Temel, Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de yanında olan isimlerden biriydi.

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Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan, kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Eylül'de saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'ndeki kozmetik ürünleri satan bir firmanın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırıda başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi.

Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ve azmettirici Boran Deniz ile cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenen toplam 17 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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