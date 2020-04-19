Mafya lideri Çakıcı artık poz veriyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği infaz düzenlemesinde gazeteciler, siyasetçiler, esnaflar, öğretmenler ve ev hanımları liste dışında tutulmuştu.





Avrupa Birliği ile sivil toplum kuruluşlarınndan gelen çağrılara kulak tıkayan Cumhur İttifakı'nın iki üyesi AKP-MHP, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yı tahliye etmişti.





ALAATTİN ÇAKICI POZ VERİYOR!





Çakıcı ilk fotoğraflarını paylaştı. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi, “Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur.” açıklamasını yapmıştı.





Çakıcı'nın şahsi Twitter hesabında, “Sn. Alaattin Çakıcı abimizin istirahata çekildiği yerdeki güncel fotoğraflarıdır.” ifadeleri yer aldı.

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