Samanyolu Haber /Gündem / Mafya lideri Çakıcı artık poz veriyor! /19 Nisan 2020 00:10

Mafya lideri Çakıcı artık poz veriyor!

Mafya lideri Alaattin Çakıcı infaz paketi ile salıverilmişti.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği infaz düzenlemesinde gazeteciler, siyasetçiler, esnaflar, öğretmenler ve ev hanımları liste dışında tutulmuştu. 

Avrupa Birliği ile sivil toplum kuruluşlarınndan gelen çağrılara kulak tıkayan Cumhur İttifakı'nın iki üyesi AKP-MHP, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yı tahliye etmişti. 

ALAATTİN ÇAKICI POZ VERİYOR!

Çakıcı ilk fotoğraflarını paylaştı. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi, “Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur.” açıklamasını yapmıştı.

Çakıcı'nın şahsi Twitter hesabında, “Sn. Alaattin Çakıcı abimizin istirahata çekildiği yerdeki güncel fotoğraflarıdır.” ifadeleri yer aldı.
---

---

---
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mafya lideri Çakıcı artık poz veriyor! Sonraki Haber >>

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:37:52