Alaattin Çakıcı tahliyeye ye mi hazırlanıyor?

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Meclis’te kabul edilen ‘Ceza İnfaz Yasası Düzenlemesi’ kapsamında tahliye olacağı ve işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi.







AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen yeni ceza infaz yasası düzenlemesinin ardından yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın tahliye edileceği iddia edildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasayı onaylamasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle Alaattin Çakıcı’nın da bu yasadan yararlanarak tahliye edileceği belirtildi.





Habererk’te yer alan habere göre, Alaattin Çakıcı’ya yakın kaynakların ‘Çakıcı’nın tahliyesinde’ hiçbir sorun olmadığı kesin çıkacağı belirtildi. İnfaz yasasının AYM (Anayasa Yasa Mahkemesi)’ne taşınacağı, ama bunun Çakıcı için sorun teşkil etmediği aktarıldı.