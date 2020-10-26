Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı'dan CHP'li belediyeye ziyaret /26 Ekim 2020 21:50

Alaattin Çakıcı'dan CHP'li belediyeye ziyaret

Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden de söz konusu ziyaretle ilgili paylaşımda bulunuldu.

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Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Gürkan, Çakıcı'yla olan fotoğraflarını, "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaştı.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

ÇAKICI'YA ATATÜRK PORTRESİ VE NUTUK HEDİYESİ

Gerçekleşen ziyareti CHP'li Recep Gürkan, Facebook'taki resmi hesabından şu açıklama ile duyurdu:

"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti.

Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."



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