Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması /18 Ağustos 2022 23:21

Alaattin Çakıcı'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada adı geçen Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cinayet duruşmasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya özendiği iddiası gündeme getirilmişti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine dair davanın duruşmasında adı anılan Alaattin Çakıcı açıklama yaptı. Çakıcı "Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı" dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda öldürülmesine dair 20 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine hükmedildi. Duruşmada ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu müşteki olarak ifade verdi. Sanık avukatlarından Mahmut Çelebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya özendiğini söyledi. Avukatlar, Celal Mahmutyazıcıoğlu'na, kardeşinin Alaattin Çakıcı ile tanışıklığına dair soru da yöneltti. Ağabey Mahmutyazıcıoğlu ise "Eski tanışlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider gelirdi" dedi.

Söz konusu ifadenin ardından Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YEĞENİM DEĞİL"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Rizeli bir laz olduğunu kendisinin ise Trabzonlu bir Türkmen olduğunu söyleyerek aralarında akrabalık bulunmadığını ifade eden Çakıcı, "Bazı basın mensupları kendisinin yeğenim olduğunu gündeme taşımışlardır. Benim yeğenim değildir" dedi.

"İLK AVUKATLIĞINI BENİMLE YAPTI"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını kendisiyle yaptığını söyleyen Çakıcı, "17 sene hiç görüşmedim. 2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi fakat kendisini ancak ses tonundan tanıyabildim" dedi.

"VEFATINDAN ÜÇ AY ÖNCE TÜM İLİŞKİLERİMİ KESMİŞTİM"

Çakıcı "Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakın dostlarımız bilmektedir. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi beni telefonla arayarak; 'Abi bu Şafak’ın kulüple arasında problemler var ve senin adını kullanıyor' dedi. Ben de kendisine, 'Kulübe zarar vermiş ise ben onun değil oğlumun bile arkasında durmam' dedim. 'Kendisi ile ilişkimi kestim' dediğimde o da bana 'Abi çok isabetli bir karar almışsın' dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize’deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim" diye devam etti.
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