Alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu

Romanya arama kurtarma ekipleri, 6 gün önce Karadeniz'de alabora olan yük gemisindeki 14 bin 600 koyundan yalnızca 254'ünü kurtarabildi.





"Queen Hind" kargo gemisi, geçtiğimiz pazar günü Romanya'nın Köstence yakınlarındaki Midia limanından Suudi Arabistan'a gitmek üzere beraberindeki 14 bin 600 koyunla hareket etti.





Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, geminin Karadeniz'de alabora olması sonrası Romanyalı ekipler tarafından 5 gün süren arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre kazanın ardından "Queen Hind"e kayıtlı 20 Suriyeli ve bir Lübnanlı mürettebat, kısa bir süre içinde kurtarıldı.





Kurtarma ekipleri çalışmaların sona erdiği cumartesi günü, gemideki koyunlardan sadece 254'ünün kurtarılabildiğini, binlercesinin öldüğünü açıkladı.





Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü Sözcüsü Ana-Maria Stoica, geminin mümkün olan en kısa sürede karaya çıkarılacağını ve koyunların cesetlerinin bekletilmeden toplanarak yakılmak üzere merkezlere götürüleceğini söyledi.





Geminin alabora olma sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Animals International'e göre kazanın sebebi aşırı yükleme.





Kaza, dikkatleri tartışma konusu olan canlı hayvan taşımacılığına çekti.