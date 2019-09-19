Samanyolu Haber /Gündem / Alacaklı bankalar Türk Telekom’u satıyor /19 Eylül 2019 21:45

Alacaklı bankalar Türk Telekom’u satıyor

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin sahibi olan alacaklı bankalar, satış için ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

2005 yılında AKP tarafından özelleştirilerek yüzde 55 hissesi Suudi Oger’e satılan ve şirketin kredi borçlarını ödememesi üzerine 2018 yılında alacaklı bankalara devredilen Türk Telekom’un satışı için Morgan Stanley’e yetki verildiği açıklandı.

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma ve Türk Telekom hisseleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Buna göre, Levent Yapılandırma veya sahipliğindeki, yüzde 55 Türk Telekom payı satışında ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley yetkilendirildi.

Bankalardan yapılan açıklamada, "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler  A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır" denildi.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 2005 yılında Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Suudi Telekomünikasyon Şirketi’nin dolaylı ortak olduğu Oger Telekomünikasyon’a satılmıştı. Oger’in 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödememesi ve 22 milyar liralık temettüyü cebe atmasının ardından hisseler alacaklı bankalar tarafından kurulan "özel amaçlı şirket" olan Levent Yapılandırma’nın yönetimine geçmişti. (sol.org.tr)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alacaklı bankalar Türk Telekom’u satıyor Sonraki Haber >>

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:44